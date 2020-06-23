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20:51 23.06.2020

Законопроект об игорном бизнесе может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе - Разумков

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Законопроект об игорном бизнесе может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе - Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д на следующей пленарной неделе, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"Если мы говорим об игорном бизнесе, - очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (29 июня - 3 июля - ИФ). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Кроме того, по словам Разумкова, планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Теги: #законопроект #игорный_бизнес #рада
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