Правительство Молдовы продлило режим ЧП в области общественного здравоохранения до 15 июля

Правительство Молдовы на заседании во вторник приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в связи с пандемией коронавируса до 15 июля.

В стране с 17 марта по 15 мая действовал режим чрезвычайного положения. После него до 30 июня был введен режим ЧП в области общественного здравоохранения. Правительство решило продлить этот режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Как сообщила пресс-служба правительства, на заседании отмечалось, что на данный момент в Молдове зарегистрировано 14 363 случая заражения COVID-19, под наблюдением находятся 25 455 человек. Лечение в домашних условиях проходят 2 442 заразившихся коронавирусом, в больницах - 2112 пациентов, в том числе 476 в тяжелом состоянии. Вылечились 8019 человек, 490 - скончались.

Согласно принятому постановлению правительства, сохраняются ограничения на массовые мероприятия, поездки за рубеж, нахождение в общественных местах в группах более трех человек и лиц старше 63 лет.

"Все органы власти, юридические и физические лица, экономические агенты всех форм собственности обязаны соблюдать социальную дистанцию в один метр, а также личную гигиену, которая включает регулярное мытье рук и гигиены респираторных органов. Комиссия приняла решение ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах, закрытых помещениях, которые являются общественными местами", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что принятые меры могут быть дополнены новыми ограничениями или отменены - в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.