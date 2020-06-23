Офис президента, НАГС и Минобразования Украины подписали меморандум о сотрудничестве

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, и.о. главы Национального агентства по вопросам государственной службы Владимир Куприй, и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий и глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко подписали меморандум о сотрудничестве.

"Документ станет основой для усиления кадрового потенциала государственной службы через привлечение к работе на государство активной, талантливой и мотивированной молодежи, в частности выпускников высших учебных заведений по специальности "Публичное управление и администрирование", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Трофимов от лица президента Украины Владимира Зеленского поздравил госслужащих страны с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 23 июня.