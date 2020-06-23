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19:16 23.06.2020

Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

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Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

Работа кинотеатров, торгово-развлекательных центров и зон, а также обслуживание в помещениях ресторанов и кафе исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в Киеве.

Соответствующие изменения содержатся в опубликованном на сайте КГГА распоряжении №58 от 22 июня 2020 года руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского. Аналогичные пункты содержатся в постановлении Кабинета министров Украины №500 от 17 июня 2020 года.

Согласно внесенным изменениям, этим распоряжением исключена из перечня запрещенной во время карантина деятельности работа театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров, зон, заведений, бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах), учреждений бытового обслуживания и общественного питания (ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания), магазинов площадью более 1 тыс. кв. м., непродовольственных рынков и другие направления. При этом запрещена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Смягчается также правило допуска посетителей в торговые помещения: 1 человек на 5 кв. м (ранее – 1 чел. на 10 кв. м). При этом сохраняется необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 м между посетителями и носить средства индивидуальной защиты (респиратор или маску, в том числе изготовленную самостоятельно). Такие же правила установлены для проведения массовых мероприятий (ранее были запрещены массовые мероприятия с участием более 10 чел.).

При этом власти Киева разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

Распоряжение устанавливает правила начала работы для органов власти с 8 утра, с 10 утра и позже – в оптовой и розничной торговле, почтовой и курьерской деятельности, для гостиниц и хостелов, субъектов организации питания, образования, страхования, искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Из документа также исключен запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении. Кроме того, из списка подлежащих самоизоляции лиц исключены лица старше 60 лет.

Теги: #карантин #ограничения #список
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