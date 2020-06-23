В законе о госязыке должны быть положения, позволяющие развивать украинский язык – Разумков

В законе о государственном языке должны быть положения, которые бы давали возможность развивать украинский язык, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы в законе закладываем условия, которые выступают в качестве кнута, а надо было бы закладывать условия, которые бы давали возможность развиваться украинскому языку. Например, создавать условия для выработки контента на украинском языке. Речь идет о бонусах, в том числе и налоговых… Часть позиции есть, она уже интегрирована в украинское законодательство. Но если мы говорим, например, об омбудсменах… мы сегодня тоже видим предложения, которые сегодня существуют, я думаю, что это тоже не будет добавлять консолидации общества", - сказал Разумков в интервью "UA: Украинское радио" во вторник.

Отвечая на вопрос, нужен ли омбудсмен по украинскому языку, спикер Рады сказал: "Украинский язык является государственным языком, если мы говорим об омбудсменах, то давайте, чтобы он защищал интересы всех граждан".

При этом Разумков напомнил, что в настоящее время на рассмотрении парламента нет законопроектов, которые бы предлагали изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.