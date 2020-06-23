Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.

На сайте Верховной рады обнародован текст соответствующего законопроекта №3686, подразумевающего внесение изменений в закон о финмониторинге, который депутаты зарегистрировали 18 июня.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте Рады, 28 апреля 2020 года в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в соответствии с которым максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн, что создало "значительные неудобства для простых граждан".

На сайте Рады указывается также, что инициаторами проекта закона №3686 являются 22 нардепа фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Наталуха, Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Евгений Шевченко, Никита Потураев, Леся Забуранна, Александр Бакумов, Павел Фролов, Игорь Марчук, Александр Сова, Юрий Здебский, Юрий Камельчук, Андрей Богданец, Степан Чернявский, Юлия Гришина, Андрей Холодов и другие.