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18:45 23.06.2020

Зеленский взял под личный контроль вопрос оперативной покупки квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

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Зеленский взял под личный контроль вопрос оперативной покупки квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос покупки квартир киевлянам, чье жилье было разрушено в результате взрыва и обрушения дома в Киеве на Позняках.

"Глава государства мониторит ситуацию относительно дома в Киеве, где произошел взрыв и погибло пять человек. Он держит на личном контроле вопрос быстрой покупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации", - сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы. Произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.

Теги: #киев #газ #взрыв #зеленский
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