События

18:31 23.06.2020

Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

2 мин читать
Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

Киевская местная прокуратура № 10 совместно со следователями Шевченковского управления полиции в Киеве задержали двух киевлян по подозрению в хранении оружия и боеприпасов, а также изготовлении наркотиков.

"Так, 16 и 17 июня, по месту жительства мужчин и в организованных ими тайниках проведен ряд обысков, в ходе которых изъято 5 автоматов, 6 пистолетов с глушителями, 2 пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около 2 тысяч боеприпасов различного калибра", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

Кроме того, в квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

К подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Следствие в уголовном производстве продолжается. По изъятым предметам и веществам назначены соответствующие экспертизы. Устанавливается канал поступления оружия.

Теги: #киев #оружие #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 23.06.2020
Зеленский взял под личный контроль вопрос оперативной покупки квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

Зеленский взял под личный контроль вопрос оперативной покупки квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

16:04 23.06.2020
Кличко: Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин

Кличко: Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин

14:34 23.06.2020
До конца дня экспертиза определит, какие из секций дома по ул.Крушельницкой в Киеве окончательно непригодны для жилья - замглавы КГГА

До конца дня экспертиза определит, какие из секций дома по ул.Крушельницкой в Киеве окончательно непригодны для жилья - замглавы КГГА

13:41 23.06.2020
Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

13:41 23.06.2020
Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

12:56 23.06.2020
Эксперты признали вменяемым подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области

Эксперты признали вменяемым подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области

10:11 23.06.2020
Шмыгаль: Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие

Шмыгаль: Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие

09:14 23.06.2020
В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

04:52 23.06.2020
В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

22:37 22.06.2020
Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело еще одного погибшего – Кличко

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело еще одного погибшего – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский дал задание Кабмину оперативно помогать жителям пострадавших от непогоды западных областей Украины

В четырех областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды - ГСЧС

Президент Украины не пришел на судебное заседание по иску мэра Черкасс, следующее назначено на 18 августа - Бондаренко

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

ГБР проводит обыски в Одесском горсовете по делу о закупке онлайн-учебников, находившихся в свободном доступе

ПОСЛЕДНЕЕ

Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

В законе о госязыке должны быть положения, позволяющие развивать украинский язык – Разумков

Минобразования не будет переводит школы на дистанционное образование, а формат обучения с 1 сентября будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн

Зеленский дал задание Кабмину оперативно помогать жителям пострадавших от непогоды западных областей Украины

В четырех областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды - ГСЧС

КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

Президент Украины не пришел на судебное заседание по иску мэра Черкасс, следующее назначено на 18 августа - Бондаренко

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

ГБР проводит обыски в Одесском горсовете по делу о закупке онлайн-учебников, находившихся в свободном доступе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА