В четырех областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды - ГСЧС

По состоянию на 17:00 23 июня в четырех областях Украины – Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской – продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Ивано-Франковской области на территории 13 административных районов подтоплены 866 домохозяйств, 604 жилых здания, 210 приусадебных участков, 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов. Размыто 15 340 метров автомобильных путей. Произошло 9 оползней, разрушено 280 м берегоупкреплений. 29 населенных пунктов остались без дорожного сообщения.

Вертолет ГСЧС Eurocopter Н225 доставил 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) для жителей Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствовало транспортное сообщение.

В Закарпатской области подтоплены 70 дворохозяйств и 40 гектар пастбищ. Кроме того, произошли переливы через автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин в с. Костиловка Раховского района в двух местах (протяженностью 100 м, движение транспорта остановлено), в с. Билин (движение транспорта остановлено), в с. Квасы в одном месте (протяженность 50 м) и в районе г. Рахов (протяженностью 100 м, движение транспорта остановлено). Ведутся работы по ликвидации.

В Черновицкой области в г. Вижница разрушено тело дамбы на р. Черемош, вода снесла берегоукрепления. Силами ГСЧС и службы водного хозяйства проводится укрепление берегов. Вблизи с. Розтоки Путильского района на автодороге регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина смыло часть дорожного полотна с образованием провала.

Во Львовской области подтоплены около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина и библиотека.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.