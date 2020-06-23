События

17:09 23.06.2020

Египет готов открыть туристический сезон в июле в трёх центрах

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Египет готов открыть туристический сезон в июле в трёх центрах

Египет готов принять в июле первых иностранных туристов после трех месяцев карантина, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на министра по делам древностей Халеда аль-Анани.

Он провёл трехдневную инспекторскую поездку по курортным местам Египта, в ходе которой посетил аэропорты, крупные отели, пляжи, музеи и больницы в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на побережье Красного моря, а также в Марса-Матрух на побережье Средиземного моря.

После завершения инспекционной поездки он заявил: "Прекрасная здоровая атмосфера, солнце, море, песок, горы, сафари в пустыне. Всё это - прекрасные, чудесные, здоровые места".

14 июня Египет официально объявил о готовности открыть туристический сезон и принимать международные рейсы с июля 2020 года.

В настоящее время в Египте с населением около 100 млн человек зарегистрировано 52 тыс. случаев заражения COVID-19, число смертных случаев достигло 1933.

Теги: #туризм #египет
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