С начала года в районе ООС на Донбассе саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 130 га

С начала 2020 года саперы Сил поддержки Вооруженных сил Украины в районе ООС очистили от взрывоопасных предметов более 130 га площади, 116 км дорог, уничтожили более 70 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил командующий Сил поддержки полковник Николай Жирнов, сообщает "АрмияInform".

"В целом к выполнению таких задач в государстве привлечено 180 групп разминирования ВСУ. В частности, 29 групп участвуют в операции Объединенных сил, а 39 выполняют задачи по очистке территорий арсеналов, баз и складов, где произошли чрезвычайные ситуации. С начала 2020 года в районе проведения ООС очищено от взрывоопасных предметов более 130 га площади, 116 км дорог, уничтожено более 70 тыс. взрывоопасных предметов", - сказал он в интервью информагентству "АрмияInform", опубликованном во вторник.

Кроме того, Жирнов отметил, что на арсеналах, базах и складах очищено 3,5 га площади, поднято более 8 тыс. взрывоопасных предметов, а уничтожено - 44,5 тыс.

По его словам, обезвреживание взрывных устройств осуществляется на общевойсковых полигонах ВС Украины и подрывных полях военных частей.

"Кроме того, в ООС для этого определены места, которые согласованы с местными органами власти. Как правило, это закрытые карьеры, которые уже не функционируют", - добавил полковник.

Жирнов сообщил, что самые опасные - взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, или неизвестные конструкции - их по возможности уничтожают на месте.

"Мины чаще обнаруживают в районах, где происходили интенсивные боевые действия. Противопехотные мины обнаруживают чаще всего в лесопосадках на тропах, рядом с дорогами, противотанковые - на перекрестках полевых дорог и на самых дорогах. Мины установлены преимущественно в 2014-2015 годах, когда продолжались активные боевые действия, но обезвреживают и мины, поставленные и позже", - пояснил он.