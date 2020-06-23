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16:55 23.06.2020

Зеленский призвал дальнобойщиков не искать пути для проезда перегруженного транспорта: мы все равно всех найдем и будет больно

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Зеленский призвал дальнобойщиков не искать пути для проезда перегруженного транспорта: мы все равно всех найдем и будет больно

 Президент Украины Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути для проезда с перегруженным транспортом по украинским дорогам.

"Вы знаете, что мы делаем "Большую стройку" в стране, строим тысячи дорог, думаем, как построить, согласно плану, как в этом году всё успеть, где взять эти деньги. И уже строим, и уже много дорог построили. Не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Потому что едут разные машины, разные водители, перегруженные. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог приблизительно $1 млн", - сказал он в видеокомментарии, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский напомнил, что существует договоренность с СБУ, Нацполицией, с Госавтоинспекцией, чтобы сделать пропускные пункты и не было перегруженности автомобилей.

"Но все равно не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги", - указал он.

Президент сообщил, что нашел в соцсетях группу под названием "ГВК "Весовой контроль", в которой 17 тыс. 864 человека, и подключился к ней.

"Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехать, Честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, "засранцы". Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно", - предупредил он водителей крупногабаритного транспорта.

Как сообщалось, 16 июня президент Зеленский провел селекторное совещание в режиме видеосвязи о срочных мерах, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

Президент дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

Теги: #дороги #зеленский #строительство
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