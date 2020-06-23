ЕС и ВОЗ передали украинским медикам миллион единиц средств индивидуальной защиты в пределах реагирования на COVID-19

Во вторник, 23 июня, в Украину прибыла партия медицинских респираторов и масок, защитных очков, щитков и халатов, которые помогут украинским медицинским работникам эффективно и безопасно реагировать на пандемию COVID-19, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

"Груз, который насчитывает около миллиона единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ), был профинансирован Европейским Союзом и закуплен ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН. Он включает 500 тыс. медицинских масок, 125тыс. респираторов, 250тыс. халатов, 50 тыс. защитных щитков и 2,5тыс. очков. Это количество СИЗ позволит полностью покрыть месячную потребность 50 учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты для работников", - говорится в обнародованной информации.

В представительстве ЕС подчеркивают, что все средства были проверены на соответствие необходимым стандартам качества и безопасности.

Во вторник утром гуманитарный груз встретили в аэропорту "Борисполь" (Киев) руководитель отдела "Местное и человеческое развитие" представительства ЕС в Украине Фредерик Кунео, а также представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

После растаможивания груз будет распределяться представительством ВОЗ в Украине в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения, определенных Министерством здравоохранения страны.

Поставка гуманитарного груза является частью программы помощи Европейского Союза Украине и инициативы "Солидарность ради здоровья" которая осуществляется в партнерстве с Европейским региональным бюро ВОЗ, и направлена на предотвращение распространения COVID-19 в стране.

"Ожидается, что дополнительные партии для лабораторий (оборудование, расходные материалы, реагенты) поставят в конце июня", - добавили в представительстве ЕС в Украине.