ЕС совместно с ВОЗ передали Украине месячный запас СИЗ для 50 больниц на EUR1 млн

Европейский союз совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали Украине гуманитарный груз с месячным запасом средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков 50 больниц первой волны всех регионов.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в ходе пресс-брифинга по случаю передачи СИЗ отметила, что общая стоимость груза составляет EUR1 млн.

"Сегодня ночью в Украину прибыл гуманитарный груз с СИЗ общей стоимостью свыше EUR1 млн" - сообщила она, добавив, что возможность получения такого груза обеспечена за счет координации усилий офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при поддержке ООН, ВОЗ и финансирования ЕС.

"Такая возможность стала реальной благодаря запущенному премьер-министром и президентом механизму единой координации мер по противодействию коронавирусу в Украине", - уточнила Стефанишина.

По словам вице-премьера, партия СИЗ включает 50 тыс. медицинских масок, 250 тыс. халатов, 125 тыс. респираторных масок, 50 тыс. защитных щитков и 2,5 тыс. специальных очков. Помощь будет направлена в 50 определенных Минздравом больниц.

"Эта партия покрывает месячный запас потребности больниц в СИЗ. Все средства соответствуют стандартам ВОЗ", - добавила она.

В свою очередь временный поверенный в делах Европейского Союза в Украине Артур Гебаль отметил, что эта поставка - только часть пакета помощи ЕС Украине на около EUR190 млн.

"Мы рады, что можем предоставить эту помощь Украине. И это только одна часть нашего пакета помощи Украине в размере EUR190 млн для борьбы с коронавирусом. Это большой пакет помощи ЕС Украине, которая включает помощь медработникам, малому, среднему бизнесу и предпринимателям. Сегодня, когда в Украине растет количество больных, когда инфицировано свыше 6 тыс. медработников, эта поддержка очень необходима", - сказал он.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что следующая поставка ВОЗ будет направлена на расширение мощностей лабораторий.

"Следующая поставка ВОЗ будет касаться исключительно наращивания мощностей лабораторий. Мы совместно с ВОЗ отработали стратегию расширения тестирования на коронавирус в Украине, согласовали и точечно покупаем оборудование, которое увеличит количество лабораторных исследований", - уточнил Ляшко.

Замминистра добавил, что в настоящее время 247 медучреждений первой волны обеспечены СИЗ.

"В 247 медучреждениях первой волны есть почти 1,5 млн костюмов биобезопасности, более 7 млн медицинских масок, свыше 18 млн перчаток и 1 млн защитных очков, почти 1,5 млн респираторов – это позволяет обеспечить наших медиков качественной индивидуальной защитой", - отметил он.

По словам Ляшко, в Украине растет количество новых случаев коронавирусной болезни, в частности в западных регионах.

"Наибольший коэффициент роста в сравнении с предыдущими семи днями демонстрирует Одесская область – 83%. Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях. Там регистрируется увеличение случаев коронавирусной болезни", - сказал он.

В свою очередь представитель ВОЗ в Украине д-р Ярно Хабихт отметил своевременные меры реагирования Украины на пандемию.

"От имени ВОЗ я хочу отметить реагирование Украины на пандемию. (…) Заболеваемость в Украине растет, но она растет и в других странах. Можем сказать, что несмотря на увеличение количества случаев в Украине, увеличиваются мощности тестирования. В случае ухудшения ситуации можно приостановить послабление карантина", - сказал он.