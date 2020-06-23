Ремонтное черпание на р.Припять безопасно для окружающей среды – первый замминистра инфраструктуры

Результаты исследования проб на содержание радионуклидов в донных отложениях на реке Припять свидетельствуют, что ремонтное черпание, которое во исполнение договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Беларуси Александром Лукашенко проведет украинская сторона, не несет опасности для окружающей среды.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины во вторник, об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович в ходе рабочего совещания относительно обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства при проведении ремчерпания на р. Припять.

Согласно обнародованной информации, анализ результатов проведенных работ свидетельствует, что зафиксированы концентрации радионуклидов в донных отложениях не могут привести к ухудшению радиационной обстановки при проведении работ по ремчерпанию. По радиационно-гигиенической оценке донные отложения могут быть использованы для всех видов строительства без ограничений.

"Река Припять является важной частью судоходной сети Украины, которая соединяет наше государство с Республикой Беларусь и может превратиться в важное звено международных мультимодальных перевозок из стран Европы через р.Днепр в порты Черного моря. Речные перевозки - не только самый дешевый способ доставки грузов, но один из самых экологичных. Поэтому все необходимые требования при осуществлении ремчерпання должны быть соблюдены", - цитирует пресс-служба Абрамовича.

Мининфраструктуры отмечает, что ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) уже провело тендер на текущее ремонтное черпание на украинском участке р. Припять с обеспечением глубин на судовом ходу на уровне 1,6 метра.

ГСП "Экоцентр" будет осуществлять контроль качества воды в р. Припять на протяжении всего срока проведения ремонтного черпания.