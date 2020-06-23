До конца дня экспертиза определит, какие из секций дома по ул.Крушельницкой в Киеве окончательно непригодны для жилья - замглавы КГГА

В течение текущего дня будет завершена экспертиза по результатам которой будет определено, какие из секций здания по ул.Соломии Крушельницкой,1/5 в Киеве окончательно непригодны для жилья, заявил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Петр Пантелеев:

"В первую очередь здание будет взято под круглосуточную охрану, чтобы не допустить возможного мародерство… Уже началось обследование, которое мы планируем завершить до конца суток - обследование состояния пятой секции пострадавшего здания (шестая была разрушена взрывом – ИФ) и здания по ул.Григоренко,41. Предварительно мы можем говорить, что их состояние удовлетворительное. Есть вероятность того, что жильцов пятой секции вернут домой, будет восстановлено водоснабжение. Относительно шестой секции также будут выводы комиссии, которые киевские власти будут выполнять. Есть вероятность того, что она непригодна для дальнейшего проживания и потребуется ее демонтаж", - сказал он в эфире "Украина 24" во вторник днем.

В свою очередь глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что спасательная операция завершена, и вопросы о дальнейшей судьбе здания будут решать киевские власти.

Ранее во вторник, 23 июня, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что под завалами 10-этажного дома в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой,1/5, где 21 июня произошел взрыв, погибших больше нет.

Всего спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.