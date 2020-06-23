К Окружной аминсуд Киева поступил иск относительно правдивости информации о военных биологических лабораториях США

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице посольства США в Украине.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИД и посольства США в Украине касательно отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.