В Киеве СБУ разоблачила группу пророссийских пропагандистов, которые призывали к делению территории Украины

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах", - сказано в сообщении.

Так, экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации, запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику.

Сейчас продолжаются следственные действия, проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.