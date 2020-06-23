Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

Вследствие взрыва дома в Киеве на жилмассиве Позняки погибли двое сотрудников АО "Укрзализныця" и двое членов семей железнодорожников.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика, компания обязуется компенсировать расходы на аренду жилья и предоставит финансовую помощь семьям железнодорожников, пострадавшим в результате трагедии.

Согласно информации УЗ, в общем, в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются сотрудниками локомотивных депо станций "Киев-Пассажирский" и "Дарница".

"Укрзализныця" сообщает, что в настоящее время 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции "Киев-Пассажирский". Для них организованы все бытовые условия.

Кроме того, правление компании рассмотрит вопрос предоставления одноразовой целевой финансовой помощи 11 семьям, пострадавшим в результате взрыва. Размер помощи составит от 100 до 500 тыс. грн на одну семью.

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" возьмет на себя расходы по организации похорон погибших работников. Кроме того, будут обеспечены все выплаты, предусмотренные коллективным договором.