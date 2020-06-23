24 июня в Украину прибудет самолет со средствами медицинской защиты и аппаратами ИВЛ от государственных и частных лиц и организаций Китая

24 июня в Киев из пекинского аэропорта Шоуду прибудет военно-транспортный самолета Ил-76 с грузом гуманитарного назначения для Украины, собранного при организационной поддержке посольства Украины в КНР.

"На борт воздушного судна загружены около 125 куб. м средств медицинской защиты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, всего 1300 ящиков общим весом 13 тонн", - сообщается во вторник на сайте посольства Украины в Китае.

Благотворителями, которые предоставили указанную помощь для Украины, выступили 39 китайских государственных органов, корпораций, правительств провинций и местного уровня, Пекинская организация Общества Красного Креста КНР, частные организации и лица.

Предоставленная ими бесплатная помощь адресована 36 получателям медицинских средств, среди которых больницы, учебные заведения, органы власти Украины, которые будут распределять средства среди конечных получателей в соответствии с потребностями.

Сложный процесс оформления груза взяли на себя специалисты по вопросам таможенного сопровождения и правовым вопросам, работающие в Китае. Содействие в коммуникации с китайскими партнерами оказывала команда волонтеров, граждан Украины.

Посольство выражает особую благодарность китайской компании "AVIC International", которая на безвозмездной основе предоставляла свое складское помещение для хранения помощи, украинской компании "Метинвест", которая оплатила брокерские услуги, а также перелет указанного самолета.

Указанная гуманитарная инициатива осуществляется под патронатом министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.