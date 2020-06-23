События

12:30 23.06.2020

Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

2 мин читать
Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

 Ни в Верховной Раде, ни в Офисе президента нет законопроектов, которые бы откорректировали закон об очищении власти с учётом решения ЕСПЧ, Кабинет министров внесёт такой законопроект в Раду, не дожидаясь решения Конституционного суда по данному вопросу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе рассмотрения в КС представлений Верховного суда Украины и 47 народных депутатов относительно конституционности закона об очищении власти, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря сказала, что законопроектов в парламенте по этому вопросу нет.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Верховной Рады вносить изменения в действующий закон о люстрации или принимать другой закон, регулирующий люстрационные процедуры, она отметила: "В плане законопроектной работы этого нет".

Представитель президента в КС Федор Вениславский подчеркнул, что нет сомнений в том, что люстрации была необходима, но оспариваемый в КС закон об очищении власти "во многих своих положениях сомнительный".

Отвечая на вопрос о том, готовится ли в Офисе президента законопроект, который бы отрегулировал спорные люстрационные вопросы с учётом решения ЕСПЧ, Вениславский сказал: "в Офисе президента идут дискуссии относительно подготовки законопроекта, на данный момент законопроекта нет, идут предварительные консультации".

В перерыве слушания дела министр юстиции Украины Денис Малюська напомнил журналистам, что министерство юстиции Украины разработало законопроект, который регулирует люстрационные вопросы, законопроект будет внесен на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Отвечая на вопрос агентства о том, не целесообразно ли дождаться решения КС относительно конституционности закона об очищении власти прежде, чем вносить в парламент новый законопроект, чтобы избежать ошибок повторно при принятии закона, Малюська сказал: "конечно, ждать - наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решение судов о взыскании миллионных сумм едва ли не ежемесячно. Причинять убытки государству и ждать, потому что лучше дождаться конституционного суда, это не опция для нас. Безусловно, нам интересна позиция конституционного суда. Но настолько у меня сложилось впечатление, им тоже интересно наше мнение и они ждут, что мы уберем львиную часть проблем своим законопроектом".

Теги: #люстрация #рада #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 23.06.2020
Малюська: Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции

Малюська: Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции

11:27 23.06.2020
В Раду уверенно проходят четыре партии - опрос

В Раду уверенно проходят четыре партии - опрос

17:02 22.06.2020
Рада поможет промышленности в рамках третьего пакета мер по борьбе с COVID-19 – нардеп

Рада поможет промышленности в рамках третьего пакета мер по борьбе с COVID-19 – нардеп

17:29 19.06.2020
В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

16:21 19.06.2020
Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

14:11 19.06.2020
В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

21:02 17.06.2020
Бюджетный комитет Рады не одобрил перенаправление 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам по борьбе с COVID-19 - депутат Цабаль

Бюджетный комитет Рады не одобрил перенаправление 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам по борьбе с COVID-19 - депутат Цабаль

20:52 17.06.2020
Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

18:58 17.06.2020
Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

18:54 17.06.2020
Профильный комитет Рады отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины заключенных в условиях эпидемии Covid-19

Профильный комитет Рады отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины заключенных в условиях эпидемии Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К Окружной аминсуд Киева поступил иск относительно правдивости информации о военных биологических лабораториях США

В Киеве СБУ разоблачила группу пророссийских пропагандистов, которые призывали к делению территории Украины

Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

Одесская и Киевская области вошли в число регионов с широким распространением COVID-19

В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ

ПОСЛЕДНЕЕ

К Окружной аминсуд Киева поступил иск относительно правдивости информации о военных биологических лабораториях США

В Киеве СБУ разоблачила группу пророссийских пропагандистов, которые призывали к делению территории Украины

Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

Под завалами обрушившегося в Дарницком районе Киева дома погибших больше нет

Одесская и Киевская области вошли в число регионов с широким распространением COVID-19

24 июня в Украину прибудет самолет со средствами медицинской защиты и аппаратами ИВЛ от государственных и частных лиц и организаций Китая

Эксперты признали вменяемым подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области

В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ

МАУ отстранила главу дирекции по грузоперевозкам на время служебного расследования обстоятельств гибели щенков на рейсе Киев-Торонто

Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА