МАУ отстранила главу дирекции по грузоперевозкам на время служебного расследования обстоятельств гибели щенков на рейсе Киев-Торонто

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала служебное расследование по факту гибели щенков на рейсе Киев-Торонто, на время которого отстранила руководителя дирекции по грузоперевозкам и логистике, а также по собственному решению наложила эмбарго на перевозку животных воздушными судами В767, начиная с 19 июня 2020 года.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в рамках открытого криминального производства начался также процесс предоставления документов Бориспольскому отделению Национальной полиции Украины.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выражает глубокое сожаление касательно гибели животных, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020 года. К сожалению, причину гибели животных не установлено. Основанием для ее установления является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", - говорится в сообщении МАУ.

Компания отмечает, что регулярно проходит аудит IOSA касательно стандартов безопасности полетов и стандартов, которые регулируют, в том числе, перевозки животных. Что касается перевозимых животных непосредственно на рейсе Киев-Торонто, то в авиакомпании утверждают, что все они имели коммерческое назначение, за исключением одного, летевшего с пассажиром.

Общее же количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках. На рейсе перевозились собаки среднего возраста четыре месяца (самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которое делается в указанном возрасте).

МАУ также подчеркнула, что размещение животных в клетках более одной особи разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для перевозимых животных имели конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

"Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и т. п. Стоит добавить, что перевозки породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, в том числе, французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают собственники этих животных", - добавили в МАУ.

Компания сообщила, что перевозка такого большого количества животных на указанном рейсе стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным и количество пассажиров на нем составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. В связи с этим в грузовом отсеке самолета B767 были свободные емкости.

МАУ утверждает, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек), полностью вентилируется и является температурно-регулированным.