События

12:07 23.06.2020

Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

2 мин читать
Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

Анализ Европейского комитета по предупреждению пыток свидетельствует о длительном невыполнении Украиной ряда стратегических рекомендаций.

"Проведенный анализ свидетельствует о длительном, более 20 лет, невыполнении Украиной ряда стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток", - говорится в выводах анализа рекомендаций относительно пенитенциарной системы Украины.

Среди них: нежелательность коллективного содержания в камерах; нормы площади в СИЗО (на данный момент составляют 2,5 кв. м вместо 4 кв. м); чрезмерная изоляция лиц под стражей, как от внешнего мира, так и в средине учреждений; отсутствие занятости для лиц под стражей и осужденных на пожизненный срок; недостаточная занятость для лиц в колониях; систематическая сегрегация осужденных на пожизненный срок от других осужденных; частота и порядок проведения свиданий; порядок применения и условия дисциплинарной изоляции; фиксация телесных повреждений; выдача гигиенических средств; качество питания; медицинское обслуживание.

Также отмечается, что в анализе проанализированы новые рекомендации, которые также не выполняются, хотя некоторые из них высказываются уже 10-15 лет.

Среди них: увеличение частоты мытья заключенных до 2 раз в неделю; введение работы с наркозависимыми; изменение порядка видеонаблюдения за осужденными, чтобы обеспечить право на приватность; отмена платы за свидания; отменить 24-часовые смены персонала в тюрьмах, улучшение условий труда; изменение конструкций и размеров прогулочных двориков; отмены ст.391 УК (злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения); подчинение тюремной медицины Министерству здравоохранения; создание перспективы освобождения для пожизненно осужденных.

Кроме того, в отчете также идет речь о рекомендациях системного характера: введение позитивных отношений между персоналом и заключенными; преодоление насилия между заключенными, недопустимость использования администрацией одних заключенных для контроля других; обеспечение надлежащей медпомощи; строительство новых СИЗО или перестройка и ремонт действующих.

"Количество не выполненных рекомендаций Комитета уже давно превышает количество выполненных… Невыполнения множества рекомендаций, которые повторяются на протяжении десятков лет, свидетельствует о фундаментальных проблемах в отношении Украины к своим международным обязательствам в сфере защиты прав заключенных. Эта проблема имеет тенденцию к постоянному росту. Так же как и количество невыполненных рекомендаций", - подчеркивается в отчете.

Теги: #рекомендации #ес #украина #пытки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 23.06.2020
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

08:18 23.06.2020
В реках Карпатского региона повысится уровень воды – ГСЧС

В реках Карпатского региона повысится уровень воды – ГСЧС

07:43 23.06.2020
Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

07:16 23.06.2020
Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

07:01 23.06.2020
В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

05:56 23.06.2020
На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн  грн - ОГА

На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн  грн - ОГА

04:52 23.06.2020
В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

02:26 23.06.2020
Украина в мае поднялась с 15-го на 13-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

Украина в мае поднялась с 15-го на 13-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

23:47 22.06.2020
Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году - Ткаченко

Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году - Ткаченко

23:16 22.06.2020
Ткаченко: В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности

Ткаченко: В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ

Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ

МАУ отстранила главу дирекции по грузоперевозкам на время служебного расследования обстоятельств гибели щенков на рейсе Киев-Торонто

Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

В Минобороны прояснили ситуацию с изготовлением нагрудного знака "Ветеран войны"

Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

Число зараженных COVID-19 в РФ приближается к 600 тыс.

Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА