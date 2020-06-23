Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

Анализ Европейского комитета по предупреждению пыток свидетельствует о длительном невыполнении Украиной ряда стратегических рекомендаций.

"Проведенный анализ свидетельствует о длительном, более 20 лет, невыполнении Украиной ряда стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток", - говорится в выводах анализа рекомендаций относительно пенитенциарной системы Украины.

Среди них: нежелательность коллективного содержания в камерах; нормы площади в СИЗО (на данный момент составляют 2,5 кв. м вместо 4 кв. м); чрезмерная изоляция лиц под стражей, как от внешнего мира, так и в средине учреждений; отсутствие занятости для лиц под стражей и осужденных на пожизненный срок; недостаточная занятость для лиц в колониях; систематическая сегрегация осужденных на пожизненный срок от других осужденных; частота и порядок проведения свиданий; порядок применения и условия дисциплинарной изоляции; фиксация телесных повреждений; выдача гигиенических средств; качество питания; медицинское обслуживание.

Также отмечается, что в анализе проанализированы новые рекомендации, которые также не выполняются, хотя некоторые из них высказываются уже 10-15 лет.

Среди них: увеличение частоты мытья заключенных до 2 раз в неделю; введение работы с наркозависимыми; изменение порядка видеонаблюдения за осужденными, чтобы обеспечить право на приватность; отмена платы за свидания; отменить 24-часовые смены персонала в тюрьмах, улучшение условий труда; изменение конструкций и размеров прогулочных двориков; отмены ст.391 УК (злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения); подчинение тюремной медицины Министерству здравоохранения; создание перспективы освобождения для пожизненно осужденных.

Кроме того, в отчете также идет речь о рекомендациях системного характера: введение позитивных отношений между персоналом и заключенными; преодоление насилия между заключенными, недопустимость использования администрацией одних заключенных для контроля других; обеспечение надлежащей медпомощи; строительство новых СИЗО или перестройка и ремонт действующих.

"Количество не выполненных рекомендаций Комитета уже давно превышает количество выполненных… Невыполнения множества рекомендаций, которые повторяются на протяжении десятков лет, свидетельствует о фундаментальных проблемах в отношении Украины к своим международным обязательствам в сфере защиты прав заключенных. Эта проблема имеет тенденцию к постоянному росту. Так же как и количество невыполненных рекомендаций", - подчеркивается в отчете.