События

11:51 23.06.2020

В Минобороны прояснили ситуацию с изготовлением нагрудного знака "Ветеран войны"

2 мин читать
В Минобороны прояснили ситуацию с изготовлением нагрудного знака "Ветеран войны"

Описание нагрудного знака "Ветеран войны" содержится в постановлении Кабинета министров Украины №302 от 12 июня, сообщила спикер Министерства обороны Украины Светлана Павловская, добавив, что согласно документу, отличие изготовляется из алюминиевого сплава.

"Еще в 1994 году Кабинетом министров Украины было принято постановление по номеру 302 от 12 июня, которое называлась "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветерана войны". Данное постановление содержит описание нагрудного знака "Ветеран войны", и в пункте 2 отмечено, что нагрудный знак изготовляется из алюминиевого сплава, темно-желтого цвета и имеет форму знака указанных пропорций. Так что именно алюминиевый сплав темно-желтого цвета, а не другие материалы, относительно которых звучали предположения в сообщениях", - сказала она на онлайн-брифинге во вторник.

Павловская напомнила, что критика материалов, из которых изготовлено отличие "Ветеран войны", появилась в сообщении одного из "активных фейсбукеров" в конце прошлой недели.

По ее словам, начиная с 2015 года на профессиональном уровне продолжались дискуссии о целесообразности награждения и изготовления данного отличия с учетом существующих особенностей технических характеристик. Но главную роль сыграли факторы небольшого веса и простоты в изготовлении.

Спикер отметила, что в 2017 году в Министерстве обороны Украины, согласно регламентирующему документу, была обработана документация по закупке данного нагрудного знака. На данный момент количество нагрудных знаков "Ветеран войны", закупленных только Министерством обороны, составляет несколько десятков тысяч.

"Заказ на их изготовление происходил в рамках действующего законодательства по тендерным закупкам. Эти отличия заказываются не только Министерством обороны Украины, но и всеми другими силовыми структурами, представители которых имеют статус участника боевых действий", - пояснила она.

Теги: #знак #минобороны #ветеран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 22.06.2020
Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

14:50 21.06.2020
На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

13:01 20.06.2020
Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

12:12 20.06.2020
Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

13:17 19.06.2020
Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

06:48 19.06.2020
Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

18:21 17.06.2020
В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

12:52 16.06.2020
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

13:09 15.06.2020
Российские наемники с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Российские наемники с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

13:34 13.06.2020
Российские наемники с начала субботы обстреляли украинские позиции вблизи Луганского и Славного - Минобороны

Российские наемники с начала субботы обстреляли украинские позиции вблизи Луганского и Славного - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ

Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ

МАУ отстранила главу дирекции по грузоперевозкам на время служебного расследования обстоятельств гибели щенков на рейсе Киев-Торонто

Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

Число зараженных COVID-19 в РФ приближается к 600 тыс.

Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА