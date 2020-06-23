В Минобороны прояснили ситуацию с изготовлением нагрудного знака "Ветеран войны"

Описание нагрудного знака "Ветеран войны" содержится в постановлении Кабинета министров Украины №302 от 12 июня, сообщила спикер Министерства обороны Украины Светлана Павловская, добавив, что согласно документу, отличие изготовляется из алюминиевого сплава.

"Еще в 1994 году Кабинетом министров Украины было принято постановление по номеру 302 от 12 июня, которое называлась "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветерана войны". Данное постановление содержит описание нагрудного знака "Ветеран войны", и в пункте 2 отмечено, что нагрудный знак изготовляется из алюминиевого сплава, темно-желтого цвета и имеет форму знака указанных пропорций. Так что именно алюминиевый сплав темно-желтого цвета, а не другие материалы, относительно которых звучали предположения в сообщениях", - сказала она на онлайн-брифинге во вторник.

Павловская напомнила, что критика материалов, из которых изготовлено отличие "Ветеран войны", появилась в сообщении одного из "активных фейсбукеров" в конце прошлой недели.

По ее словам, начиная с 2015 года на профессиональном уровне продолжались дискуссии о целесообразности награждения и изготовления данного отличия с учетом существующих особенностей технических характеристик. Но главную роль сыграли факторы небольшого веса и простоты в изготовлении.

Спикер отметила, что в 2017 году в Министерстве обороны Украины, согласно регламентирующему документу, была обработана документация по закупке данного нагрудного знака. На данный момент количество нагрудных знаков "Ветеран войны", закупленных только Министерством обороны, составляет несколько десятков тысяч.

"Заказ на их изготовление происходил в рамках действующего законодательства по тендерным закупкам. Эти отличия заказываются не только Министерством обороны Украины, но и всеми другими силовыми структурами, представители которых имеют статус участника боевых действий", - пояснила она.