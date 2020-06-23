Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

Проведение внешнего независимого оценивая (ВНО) в Украине возможно, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В Украине в настоящее время показатель количества активных больных (количество людей, которые болеют коронавирусной болезнью в настоящее время – ИФ) составляет около 48 на 100 тыс. населения, поэтому проведение Внешнего независимого оценивания возможно. И показатель, который установлен комиссией по ТЭБ и ЧС (60 на 100 тыс. населения) не превышен, поэтому проведение ВНО состоится",- сказал он.