Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

Министерство иностранных дел обнародовало подробную информацию об ограничениях на въезд украинцев в другие страны, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Все, что касается въезда в другие страны - соответствующую информацию обнародовали на сайте МИД. Они обнародовали достаточно детальную информацию о существующих ограничениях на въезд граждан, при каких условиях возможен въезд украинцев. Если мы говорим, например, об Испании, то это касается граждан, которые имеют соответствующее разрешение на проживание в этой стране. То есть, всю детальную информацию в разрезе каждой страны можно посмотреть на сайте МИД",- сказал он.