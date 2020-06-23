События

10:25 23.06.2020

Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

1 мин читать
Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

Министерство иностранных дел обнародовало подробную информацию об ограничениях на въезд украинцев в другие страны, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Все, что касается въезда в другие страны - соответствующую информацию обнародовали на сайте МИД. Они обнародовали достаточно детальную информацию о существующих ограничениях на въезд граждан, при каких условиях возможен въезд украинцев. Если мы говорим, например, об Испании, то это касается граждан, которые имеют соответствующее разрешение на проживание в этой стране. То есть, всю детальную информацию в разрезе каждой страны можно посмотреть на сайте МИД",- сказал он.

Теги: #степанов #граница #минздрав #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:42 23.06.2020
Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

10:30 23.06.2020
Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

10:20 23.06.2020
Один из крупнейших мировых инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях - Кулеба

Один из крупнейших мировых инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях - Кулеба

20:51 22.06.2020
Степанов: во Львовской области будут кадровые решения, поставлена задача увеличить тестирование и измененить финансирование COVID-пакета

Степанов: во Львовской области будут кадровые решения, поставлена задача увеличить тестирование и измененить финансирование COVID-пакета

18:24 22.06.2020
Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

11:02 22.06.2020
МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

09:05 22.06.2020
В Украине снизилось число заболевших Covid-19 за сутки до 681 человека, выздоровели 133, 8 ранее заболевших умерли

В Украине снизилось число заболевших Covid-19 за сутки до 681 человека, выздоровели 133, 8 ранее заболевших умерли

15:03 20.06.2020
В Госпогранслужбе Украины пояснили о проезде транзитом из страны "зеленой зоны" через страну "красной зоны"

В Госпогранслужбе Украины пояснили о проезде транзитом из страны "зеленой зоны" через страну "красной зоны"

11:01 20.06.2020
Для иностранцев, въезжающих в Украину, нужно иметь страховой полис, покрывающий лечение Covid-19

Для иностранцев, въезжающих в Украину, нужно иметь страховой полис, покрывающий лечение Covid-19

20:24 19.06.2020
Венгрия разрешила иностранцам въезд без карантина в 30-километровую зону на 24 часа, а также для транзитного проезда

Венгрия разрешила иностранцам въезд без карантина в 30-километровую зону на 24 часа, а также для транзитного проезда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

Во Львовской области новый антирекорд - 240 случаев CoVid-19 за сутки

В Украине 833 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 314 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Число зараженных COVID-19 в РФ приближается к 600 тыс.

В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

Во Львовской области новый антирекорд - 240 случаев CoVid-19 за сутки

В Украине 833 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 314 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тыс., число инфицированных - 9 млн -

В реках Карпатского региона повысится уровень воды – ГСЧС

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем - она "полностью сохранена"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА