События

10:25 23.06.2020

В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

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В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 23 июня в Вооруженных силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении Командования на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Центр легочного здоровья г.Львов и Криворожская инфекционная больница - по 1 сотруднику ВСУ, Косовская центральная районная больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенская, Винницкая и Харьковская области - по 1 военнослужащему, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Житомирская область - 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 415 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 41 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 23 умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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