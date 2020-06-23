Во Львовской области новый антирекорд - 240 случаев CoVid-19 за сутки

За минувшие сутки у 240 человек во Львовской области диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщали на своей странице в соцсети «Фейсбук» заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Бернык.

«За минувшие сутки в области по результатам ПЦР-диагностики еще у 240 человека позитивный результат на CoVid-19», --написал Бернык.

По его данным, общее число инфицированных коронавирусом в области достигло 4220 человек.

Сегодняшний показатель инфицированных за сутки – наибольший с начала эпидемии. Как сообщалось, вчера количество инфицированных в области за сутки составило 200 человек.