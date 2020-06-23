События

09:02 23.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тыс., число инфицированных - 9 млн -

1 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тыс., число инфицированных - 9 млн -

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:30 по московскому времени вторника достигло 472 тыс. 171 человека, увеличившись за сутки на 3 тыс. 840, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 2 тыс. 22.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:30 вторника насчитывалось 9 млн 098 тыс. 643 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 146 тыс. 215 против 181 тыс. 799 по состоянию на 9:00 понедельника, излечились более 4,5 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 312 тыс. 302 (120 тыс. 402 скончавшихся), в Бразилии их число достигло 1 млн 106 тыс. 470 (51 тыс. 271).

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:47 23.06.2020
Число зараженных COVID-19 в РФ приближается к 600 тыс.

Число зараженных COVID-19 в РФ приближается к 600 тыс.

10:30 23.06.2020
Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

10:25 23.06.2020
В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

В ВСУ за сутки 13 новых случаев COVID-19, более 154 человека

09:51 23.06.2020
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

09:14 23.06.2020
В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

09:09 23.06.2020
Во Львовской области новый антирекорд - 240 случаев CoVid-19 за сутки

Во Львовской области новый антирекорд - 240 случаев CoVid-19 за сутки

09:04 23.06.2020
В Украине 833 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 314 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

В Украине 833 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 314 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

04:49 23.06.2020
В Китае за сутки выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом: 22 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом: 22 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

03:40 23.06.2020
Коронавирус обнаружен еще у двух членов предвыборного штаба Трампа

Коронавирус обнаружен еще у двух членов предвыборного штаба Трампа

21:38 22.06.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тыс. человек, более 8,4 тыс. скончались

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тыс. человек, более 8,4 тыс. скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 4 регионах новых случаев COVID-19 не выявлено – СНБО

В Киеве 61 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

Во Львовской области новый антирекорд - 240 случаев CoVid-19 за сутки

В Украине 833 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 314 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

В реках Карпатского региона повысится уровень воды – ГСЧС

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем - она "полностью сохранена"

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн  грн - ОГА

В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

Украина в мае поднялась с 15-го на 13-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА