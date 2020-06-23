Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тыс., число инфицированных - 9 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:30 по московскому времени вторника достигло 472 тыс. 171 человека, увеличившись за сутки на 3 тыс. 840, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 2 тыс. 22.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:30 вторника насчитывалось 9 млн 098 тыс. 643 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 146 тыс. 215 против 181 тыс. 799 по состоянию на 9:00 понедельника, излечились более 4,5 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 312 тыс. 302 (120 тыс. 402 скончавшихся), в Бразилии их число достигло 1 млн 106 тыс. 470 (51 тыс. 271).