В реках Карпатского региона повысится уровень воды – ГСЧС

В Украине в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках Карпатского региона, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с восстановлением значительных и сильных осадков, 23 - 24 июня в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемом уровней воды на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках (в местах сужения русла) до 2,5 м.", - указывается в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

В ГСЧС отмечают, что в местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

"23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р.Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой обл., Продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1, 5 м, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 м над текущими отметками", - подытожили в ГСЧС.