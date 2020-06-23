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07:43 23.06.2020

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

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Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело пятого погибшего – ГСЧС

Спасатели обнаружили под завалами пострадавших от взрыва дома в Киеве тело пятого погибшего, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976р.н., Которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", - говорится в сообщении, на официальной странице ГСЧС в соцсети Фейсбук во вторник утром

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Найдены трое погибших, разбор завалов продолжается. 5 лиц травмированы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.

 

Теги: #гсчс #погибшие #взрыв #украина
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