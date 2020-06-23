Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем - она "полностью сохранена"

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".

Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

"Она прекращена. Они (представители КНР - ИФ) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку - и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал он.

"Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли", - отметил Наварро.

Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения в январе 2020 года. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам прошедшей ранее встречи в Гонолулу (Гавайи) с Ян Цзечи, отвечающим за международную политику в руководстве Коммунистической партии Китая, что КНР обещает придерживаться всех обязательств в рамках торговой сделки.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму $36,5 млрд в этом году.