В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК Украины) мастеру леса ГП "Красноградское лесное хозяйство" (Харьковская область).

"По предварительной информации, мастер леса во время выполнения своих служебных обязанностей "не заметил" как посторонние лица вырубили на территории лесничества более 250 дубов. Вследствие чего государству нанесен ущерб почти 4 млн.грн", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.