На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн грн - ОГА

На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франкоской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн грн., сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"Наибольшее разрушения стихия нанесла жителям Верховинского, Косовского, Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского и Богородчанского районов, где в результате подтопления повреждены сотни домов, дороги, дамбы, берегоукрепления и мосты. Сейчас наша главная задача изыскать средства и резервы для ликвидации последствий непогоды, направить необходимую технику, чтобы помочь людям восстановить жилье и обеспечить проезд", - подчеркнул во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.

Кроме того в ОГА отметили, что также будет предоставлено 4 тонны дизтоплива и специальная техника будут направлены в пострадавшие районы.