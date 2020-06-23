События

04:52 23.06.2020

В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

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В Киеве днем 23 июня ожидается сильная гроза – Укргидрометцентр

В Киеве днем 23 июня ожидается гроза І (желтого) уровня опасности, сообщает Укргидрометцентр.

"Во вторник синоптики также прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м / с, температура ночью 17-19 °, днем 25-27 °", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в понедельник вечером

Специалисты рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра прятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Также во время грозы рекомендуется выключить электроприборы, отключить телевизор от антены, закрыть все окна и не подходить к ним, не прикасаться к металлическим входным дверям.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров). Группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя).

Теги: #киев #гроза #погода #украина
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