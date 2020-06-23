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02:22 23.06.2020

Трамп подписал указ о приостановлении действия некоторых рабочих виз до конца 2020 года

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Трамп подписал указ о приостановлении действия некоторых рабочих виз до конца 2020 года

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз.

"Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса", - говорится в сообщении Белого дома.

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым , в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

По данным американского иммиграционного Совета, ежегодно в США приезжает около 300 тыс. получателей визы J-1.

"Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих", - говорится в указе.

Ограничения будут действовать до конца календарного года и могут быть продлены.

Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, который временно приостановил выдачу "грин-карт" в связи с необходимостью защиты американских рабочих мест в условиях широко распространенной безработицы во время пандемии COVID-19.

Теги: #сша #визы #трамп #указ
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