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00:26 23.06.2020

В США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

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США в понедельник признали четыре СМИ Китая иностранными миссиями для того, чтобы обеспечить прозрачность действиям Коммунистической партии Китая (КПК) в США, сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"С целью обеспечения большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США, я распорядился определить четыре дополнительных пропагандистских СМИ КНР как иностранные миссии", - написали Помпео в своем твиттере.

В заявлении госдепартамента говорится, что этот статус придан Центральному телевидению Китаяб газетам "Жэньминь жибао" и The Global Times и информационному ресурсу China News Service.

В госдепе отметили, что эти субъекты соответствуют определению иностранной миссии в соответствии с Законом об иностранных представительствах, это означает, что они "в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются" иностранным правительством, то есть в этом случае правительством КНР.

При этом в заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что такое решение не основано на каких-либо публикациях этих СМИ и не накладывает ограничений на работу этих СМИ в США.

Госдеп поясняет, что организации, признанные иностранными миссиями "должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в США".

В госдепе напоминают, что в феврале 2020 года этот статус был придан китайском информационному агентству "Синьхуа", Международному радио Китая, China Global Television Network, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.

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Интерфакс-Украина
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