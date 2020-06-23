В хадже в этом году сможет принять участие ограниченное число иностранных паломников

Хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии, проинформировало в понедельник министерство по делам хаджа Саудовской Аравии.

"Ввиду того, что коронавирус COVID-19 распространился на территориях более 180 стран, и количество летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло порога почти в полмиллиона, по всему миру подтверждено более семи миллионов случаев (заражения - ИФ), королевство Саудовская Аравия, главная цель которого состоит в том, чтобы всегда позволять мусульманским паломникам проводить хадж в спокойствии и безопасности, и которое с начала пандемии принимало все необходимые меры, чтобы защитить паломников приняло решение, что в хадже в этом году сможет участвовать ограниченное число паломников разных национальностей, кто уже находится на территории Саудовской Аравии", - заявил министр по делам хаджа.

Он отметил, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории страны, будут находиться в безопасности, "пока они не смогут уехать на родину".

В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.

Между тем с воскресенья власти Саудовской Аравии отменили комендантский час на всей территории страны. В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку - ИФ) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.

С воскресенья в стране также открываются спортзалы и возобновляются спортивные мероприятия.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

По состоянию на 22 июня в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 161 тыс. человек. 1307 пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли, более 105 тыс. - полностью вылечились.