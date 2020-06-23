События

00:06 23.06.2020

В хадже в этом году сможет принять участие ограниченное число иностранных паломников

2 мин читать
В хадже в этом году сможет принять участие ограниченное число иностранных паломников

Хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии, проинформировало в понедельник министерство по делам хаджа Саудовской Аравии.

"Ввиду того, что коронавирус COVID-19 распространился на территориях более 180 стран, и количество летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло порога почти в полмиллиона, по всему миру подтверждено более семи миллионов случаев (заражения - ИФ), королевство Саудовская Аравия, главная цель которого состоит в том, чтобы всегда позволять мусульманским паломникам проводить хадж в спокойствии и безопасности, и которое с начала пандемии принимало все необходимые меры, чтобы защитить паломников приняло решение, что в хадже в этом году сможет участвовать ограниченное число паломников разных национальностей, кто уже находится на территории Саудовской Аравии", - заявил министр по делам хаджа.

Он отметил, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории страны, будут находиться в безопасности, "пока они не смогут уехать на родину".

В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.

Между тем с воскресенья власти Саудовской Аравии отменили комендантский час на всей территории страны. В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку - ИФ) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.

С воскресенья в стране также открываются спортзалы и возобновляются спортивные мероприятия.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

По состоянию на 22 июня в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 161 тыс. человек. 1307 пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли, более 105 тыс. - полностью вылечились.

 

Теги: #саударавия #ограничения #хадж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:54 22.06.2020
Во многих странах из-за пандемии COVID-19 основные медуслуги предоставлялись ограниченно - ВОЗ

Во многих странах из-за пандемии COVID-19 основные медуслуги предоставлялись ограниченно - ВОЗ

19:56 22.06.2020
В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

19:33 19.06.2020
Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

19:37 18.06.2020
В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

23:57 17.06.2020
Германия продлевает ограничения по коронавирусу, крупные мероприятия будут отменены до октября

Германия продлевает ограничения по коронавирусу, крупные мероприятия будут отменены до октября

19:07 16.06.2020
Канада и США продлили до 21 июля ограничения на пересечение границы из-за коронавируса

Канада и США продлили до 21 июля ограничения на пересечение границы из-за коронавируса

02:22 09.06.2020
Нью-Йорк приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений

Нью-Йорк приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений

07:56 08.06.2020
Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом – премьер

Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом – премьер

02:33 01.06.2020
В ряде стран мира продолжают снимать чрезвычайные меры, введенные в связи с пандемией Covid-19

В ряде стран мира продолжают снимать чрезвычайные меры, введенные в связи с пандемией Covid-19

19:53 29.05.2020
В Молдове 1 июня откроют рынки, 8 июня - торговые центры

В Молдове 1 июня откроют рынки, 8 июня - торговые центры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело еще одного погибшего – Кличко

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве, статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

КС 24 июня рассмотрит конституционность запрета судам приостанавливать решения НБУ, ФГВФЛ и НКРЭКУ в рамках обеспечения

Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник, ранен один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году - Ткаченко

Ткаченко: В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело еще одного погибшего – Кличко

В Черновицкой области паводок частично разрушил две дамбы - ГСЧС

Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре и по совместительству в Брунее и Новой Зеландии

Украина рассчитывает провести совещание Совета управляющих и бизнес-форум ЧБТР в Одессе этой осенью

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тыс. человек, более 8,4 тыс. скончались

Степанов: во Львовской области будут кадровые решения, поставлена задача увеличить тестирование и измененить финансирование COVID-пакета

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве, статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА