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23:47 22.06.2020

Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году - Ткаченко

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Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует введение в действие государственного проекта мемориального комплекса "Бабий Яр" в 2021 году.

"Вы знаете про существование государственного проекта "Бабий Яр", который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие", - сказал Ткаченко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Теги: #украина #мемориальный_комплекс
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