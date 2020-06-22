Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует введение в действие государственного проекта мемориального комплекса "Бабий Яр" в 2021 году.

"Вы знаете про существование государственного проекта "Бабий Яр", который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие", - сказал Ткаченко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.