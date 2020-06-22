События

22:37 22.06.2020

Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело еще одного погибшего – Кличко

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Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего от взрыва дома тело еще одного погибшего – Кличко

Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже пострадавших от взрыва дома в Киеве тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела четвертого погибшего от взрыва на Позняках. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - сообщил Кличко в своем официальном телеграмм-канале в понедельник вечером.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Найдены трое погибших, разбор завалов продолжается. 5 лиц травмированы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.

Теги: #киев #взрыв #украина #дом
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