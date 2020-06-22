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22:25 22.06.2020

В Черновицкой области паводок частично разрушил две дамбы - ГСЧС

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В Черновицкой области паводок частично разрушил две дамбы - ГСЧС

В Черновицкой области в результате подъема уровня воды в реке Черемош произошло разрушение тела дамбы № 5 и №21, существует угроза подтопления части города, сообщает прес-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В г.. Вижница в результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесено габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник вечером.

Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

Вблизи с. Банилив Вижненского района на р. Черемош произошел порыв дамбы №5 на отрезке около 10 метров.

"Вода пошла в водоотводный канал и частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га. Местное население (с. Банилов - 75 человек, и с. Слобода-Банилов - 295 человек) об угрозе подтопления проинформированы. Определены транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения", - подытожили в ГСЧС.

 

 

Теги: #гсчс #дамбы #украина #черновицкая
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