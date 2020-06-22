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22:08 22.06.2020

Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре и по совместительству в Брунее и Новой Зеландии

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Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре и по совместительству в Брунее и Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сенника с должностей посла Украины в Республике Сингапур, посла Украины в Брунее Даруссаламе и посла Украины в Новой Зеландии.

"Освободить Сеника Дмитрия Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее Даруссаламе и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе главы государства от 22 июня.

 

 

Теги: #посол #украина #зеленский #увольнение
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