Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре и по совместительству в Брунее и Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сенника с должностей посла Украины в Республике Сингапур, посла Украины в Брунее Даруссаламе и посла Украины в Новой Зеландии.

"Освободить Сеника Дмитрия Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее Даруссаламе и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе главы государства от 22 июня.