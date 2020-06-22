Украина рассчитывает провести совещание Совета управляющих и бизнес-форум ЧБТР в Одессе этой осенью

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка пригласил Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на Специальное совещание и Бизнес-форум ЧБТР этой осенью в Одессу, говорится в сообщении Минэкономики в понедельник.

В свою очередь в релизе самого банка на его сайте говорится, что Совет управляющих рассмотрит возможность проведения этих ежегодных событий в Одесе до конца этого года в зависимости от развития пандемии.

Как сообщалось, Одесса должна была принять ежегодное собрание ЧБТР и бизнес-форум банка на минувшей неделе, однако из-за коронакризиса бизнес-форум был отложен, а заседание Совета управляющих прошло в формате телеконференции под председательством Украины.

Совет обсудил операционную деятельность банка и утвердил финансовую отчетность за 2019 год, который стал первым годом реализации среднесрочной стратегии ЧБТР (2019-2022 гг.), направленной на существенное расширение кредитного портфеля и вклада в процесс развития стран-членов банка.

В ходе встречи было отмечено, что в течение отчетного года ЧБТР достиг рекордных показателей деятельности в условиях высокой конкуренции на рынке. В частности, банк одобрил 32 новых проекта на общую сумму более EUR1 млрд – это почти на 87% больше, чем в 2018 году. Объем подписанных проектов превысил EUR842 млн, а выплаты по предоставленным кредитам достигли EUR872 млн, увеличившись на 52% по сравнению с 2018 году. Проектный портфель банка по итогам 2019 года превысил EUR1,85 млрд, отмечается в релизе ЧБТР.

Согласно ему, банк зарегистрировал чистую прибыль за 16-й год подряд, которая составила EUR13,66 млн – в 2,6 раза выше, чем годом ранее, и будет направлена в резерв для поддержки операционной деятельности банка.

Помимо того Совет управляющих поддержал курс банка на поддержку чрезвычайных мер, принятыми государствами-членами для минимизации негативного воздействия пандемии и стимулирование экономического роста в наиболее пострадавших секторах, включая здравоохранение, ключевые объекты инфраструктуры в других сферах, а также малые и средние предприятия.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за минувший год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана -- 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.