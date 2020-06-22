В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тыс. человек, более 8,4 тыс. скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 101,3 тыс. человек, свыше 8,4 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Между тем в последние дни отмечается значительное замедление прироста числа инфицированных, а также количество скончавшихся.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 54,8 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, прирост количества заболевших за последние пять дней практически остановился. Всего на данный момент там выявлено 33,5 тыс. инфицированных. Такая же ситуация в расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия, где число заболевших сохраняется на уровне 7,7 и 2,8 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - около 5,4 тыс. и более 2,6 тыс. соответственно. Небольшой прирост смертности от коронавируса продолжает наблюдаться в Квебеке.

В северных регионах Канады - в приграничной с Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли более 2,4 млн канадцев, из которых у 2,3 млн был негативный результат. Выздоровели от заболевания почти 64 тыс. человек.