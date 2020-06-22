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20:51 22.06.2020

Степанов: во Львовской области будут кадровые решения, поставлена задача увеличить тестирование и измененить финансирование COVID-пакета

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Степанов: во Львовской области будут кадровые решения, поставлена задача увеличить тестирование и измененить финансирование COVID-пакета

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов после рабочего визита во Львовскую область заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений: в частности, будут осуществлены определенные кадровые изменения, поставлена задача увеличить количество тестирований на коронавирус и будет изменено финансирование COVID-пакета, сообщает Минздрав в Телеграм вечером в понедельник

"Я вижу проблему руководства - и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы ", - заявил Степанов журналистам по итогам визита в Львовскую область в понедельник.

. Министр отметил, что руководство Минздрава решило срочно посетить Львовскую область, поскольку в последнее время там резко возросло количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также число госпитализированных.

По словам главы ведомства, в ходе визита выявлен ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большая очередь на проведение тестирований. В связи с этим принято решение о смене руководства лаборатории.

Теги: #решения #минздрав #львовщина
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