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20:35 22.06.2020

КС 24 июня рассмотрит конституционность запрета судам приостанавливать решения НБУ, ФГВФЛ и НКРЭКУ в рамках обеспечения

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КС 24 июня рассмотрит конституционность запрета судам приостанавливать решения НБУ, ФГВФЛ и НКРЭКУ в рамках обеспечения

Конституционный суд Украины (КС) 24 июня в 10:00 начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции законодательных норм, запрещающих в рамках обеспечения иска приостанавливать решения Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также устанавливать для НБУ обязательства совершать какие-либо действия, свидетельствует повестка дня КС.

Согласно материалам, 74 депутата, уполномоченным которых является замглавы профильного комитета Александр Дубинский, пытаются оспорить конституционность соответствующих положений законов о Нацбанке, О системе гарантирования вкладов физлиц, Гражданского процессуального кодекса.

В частности, речь идет о запрете судам в рамках обеспечения запрещать остановку решений ФГВФЛ о назначении уполномоченного лица Фонда, осуществления временной администрации или ликвидации банка.

Депутаты также возражают против невозможности обеспечения исков в судах, ответчиком в которых является неплатежеспособный банк или ФГВФЛ, путем наложения ареста на имущество или денежные суммы, которые принадлежат ответчику, а также путем запрета ответчику осуществлять определенные действия.

Помимо того в представлении оспаривается конституционность внесенных законом от 19 декабря 2019 года №394-IX изменений к статье 151 Кодекса административного судопроизводства Украины о запрете судам в рамках обеспечений останавливать решения НКРЭКУ об установлении государственных регулированных тарифов на электроэнергию и природный газ и утверждении методик их установления. Депутаты также хотят вернуть судам права останавливать решения конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Соответствующее представление подписали 74 народных депутата, в том числе Олег Дунда, Александр Ковальчук, Павел Мельник, Валерий Колюх, Елена Копанчук, Юлия Гришина, Святослав Юраш, Евгений Шевченко, Леонов Алексей, Анатолий Остапенко, Михаил Лаба, Сергей Гривко, Александр Аликсийчук, Максим Гузенко (все – фракция "Слуга народа"), Лариса Билозир (депутатская группа "Довира"), Ярослав Дубневич, Виктор Бондар, Игорь Палица ( все – партия "За майбутне"), Сергей Тарута (партия "Батькивщина") и другие.

Теги: #нбу #фгвфл #суды #кс
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