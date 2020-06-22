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20:31 22.06.2020

Аваков: Из-за непогоды и паводков в Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности

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Аваков: Из-за непогоды и паводков в Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, в связи с чем объявлен второй - оранжевый уровень опасности, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, Аваков провел рабочее совещание, на котором были скоординированы все силы и средства МВД для борьбы со стихией в регионе.

Так, отмечается, что на месте сейчас работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду. Также направлен вертолет ГСЧС "Н225 Super Puma" и работает оперативный штаб.

По словам Авакова, по состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

"В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - отметил Аваков.

Он также добавил, что сейчас организованы объездные пути аварийных участков.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и нацгвардейцев", - отметил министр.

Кроме того, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Помимо этого, размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах.

В ведомстве проинформировали, что в селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба, поэтому естных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечено 10 единиц техники, 55 сотрудников ГСЧС, 12 полицейских.

Теги: #буковина #прикарпатье #оползень
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