В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

Ряд ограничений в связи с эпидемией COVID-19 вновь введены в районе Лиссабона и долины реки Тежу, сообщает португальское телерадиовещание со ссылкой на премьер-министра Португалии Антониу Кошту.

По его словам, речь идет о ситуации в 15 районах этих муниципалитетов. В них со вторника будут усилены ограничения на определенные виды деятельности. В частности, кафе и магазинам предписано закрываться в восемь вечера.

Кроме того, люди могут собираться компаниями не более десяти человек.

Согласно официальным данным, в период с 21 мая по 21 июня в Португалии выявлен 9221 случай заражения COVID-19, подавляющая часть заражений приходится как раз на Лиссабон и долину реки Тежу.