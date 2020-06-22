События

19:56 22.06.2020

В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

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В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

Ряд ограничений в связи с эпидемией COVID-19 вновь введены в районе Лиссабона и долины реки Тежу, сообщает португальское телерадиовещание со ссылкой на премьер-министра Португалии Антониу Кошту.

По его словам, речь идет о ситуации в 15 районах этих муниципалитетов. В них со вторника будут усилены ограничения на определенные виды деятельности. В частности, кафе и магазинам предписано закрываться в восемь вечера.

Кроме того, люди могут собираться компаниями не более десяти человек.

Согласно официальным данным, в период с 21 мая по 21 июня в Португалии выявлен 9221 случай заражения COVID-19, подавляющая часть заражений приходится как раз на Лиссабон и долину реки Тежу.

Теги: #коронавирус #лиссабон #ограничения #португалия
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