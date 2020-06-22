Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, разрешение дано в исполнение постановления Кабинета министров Украины №500.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта, ведь тысячи людей ежедневно из области едут во Львов на работу, это приводит к скоплениям людей, функционированию нелегальных перевозчиков. Я убежден, что законные транспортные перевозки дадут возможность контролировать все маршруты, а также – разгрузить существующие маршруты", - цитируют в сообщении слова главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

За соблюдением карантинных норм будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпотребслужбы и местного самоуправления.