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19:51 22.06.2020

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки

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Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, разрешение дано в исполнение постановления Кабинета министров Украины №500.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта, ведь тысячи людей ежедневно из области едут во Львов на работу, это приводит к скоплениям людей, функционированию нелегальных перевозчиков. Я убежден, что законные транспортные перевозки дадут возможность контролировать все маршруты, а также – разгрузить существующие маршруты", - цитируют в сообщении слова главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

За соблюдением карантинных норм будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпотребслужбы и местного самоуправления.

Теги: #карантин #перевозки #львовская_область
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