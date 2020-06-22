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19:02 22.06.2020

В Ивано-Франковской области из-за оползня отсутствует транспортное сообщение к 6 населенным пунктам

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В Ивано-Франковской области из-за оползня отсутствует транспортное сообщение к 6 населенным пунктам

Спасатели ликвидирует последствия оползня в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, где произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в 8:20 в пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №12 поселка Верховина поступило сообщение о том, что в селе Красник Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. В настоящее время отсутствует транспортное сообщение к 6 населенным пунктам (с.Дземброня, с.Быстрец, с.Топильче, с.Зеленое, с.Явирник, поселок Шибене)", - сказано в сообщении ГСЧС.

Так, для оказания помощи по расчистке оползня привлечен экскаватор ЭОВ-4421 (КрАЗ) и 1 экскаватор.

Всего на участке дороги между оползнями длиной 2 км временно ограничен проезд 26 транспортных средств, из них 11 микроавтобусов, в которых находится ориентировочно 185 человек местного населения и туристических групп.

"Пострадавших нет, возможен пешеходный проход", - подытожили в ведомстве.

Теги: #ивано_франковская #оползень
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